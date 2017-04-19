Дмитрий Губерниев: Я буду продолжать комментировать биатлон один

Телекомментатор Дмитрий Губерниев не считает целесообразным привлечение к трансляциям биатлона различных экспертов.

- Моя работа воспринимается нормально. Я не чувствую проблем в критических замечаниях в свой адрес от любителей биатлона, от профессионалов. Резюмирую так: я буду продолжать комментировать биатлон один. Впереди пятая Олимпиада, где я буду комментировать биатлон, - рассказал Губерниев.

Напомним, в прошедшем сезоне этапы Кубка мира по биатлону транслировали каналы «Матч ТВ» и «Евроспорт».

