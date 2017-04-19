Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Рейнджерс2 : 1Монреаль
Футбол  Барселона- : -Ювентус
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Хоккей  Коламбус5 : 4Питтсбург
Футбол  Монако- : -Боруссия
Хоккей  Торонто- : -Вашингтон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Губерниев: Я буду продолжать комментировать биатлон один

Источник:  Sports.ruКомментарии

Телекомментатор Дмитрий Губерниев не считает целесообразным привлечение к трансляциям биатлона различных экспертов.

- Моя работа воспринимается нормально. Я не чувствую проблем в критических замечаниях в свой адрес от любителей биатлона, от профессионалов. Резюмирую так: я буду продолжать комментировать биатлон один. Впереди пятая Олимпиада, где я буду комментировать биатлон, - рассказал Губерниев.

Напомним, в прошедшем сезоне этапы Кубка мира по биатлону транслировали каналы «Матч ТВ» и «Евроспорт». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анатолий Алябьев: Медведцеву не дали нормально поработать в сборнойДвукратный чемпион мира Анатолий Алябьев высказался о работе Валерия Медведцева на посту старшего тренера женской сборной России в нынешнем сезоне.Владимир Барнашов: На пост старшего тренера женской команды претендуют Королькевич, Коновалов, Норицын и ХованцевВице-президент СБР, олимпийский чемпион Владимир Барнашов рассказал о ситуации с выборами старшего тренера женской сборной России.Максим Цветков: Я за ЦСКА, но «Спартак» уже никто не догонитМаксим Цветков: Я за ЦСКА, но «Спартак» уже никто не догонитНа днях в редакции «Советского спорта» побывал Максим Цветков – чемпион мира по биатлону.Александр Тихонов: Касперович не справился и не оправдал доверияЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов признал, что ошибся, поддержав кандидатуру Александра Касперовича при выборе главного тренера сборной России.Биатлонистка Скардино тренируется в Ленинградской области (фото)Белорусская биатлонистка Надежда Скардино тренируется на базе в поселке Кавголово в Ленинградской области.Светлана Слепцова: Не скажу, что на чемпионате мира-2017 выступила плохо. Очень хочу на Олимпийские игрыРоссийская биатлонистка Светлана Слепцова подвела итоги прошедшего сезона.Фуркад сделал свое «грязное» дело. Биатлон обошел футбол в топ-10 телетрансляцийФуркад сделал свое «грязное» дело. Биатлон обошел футбол в топ-10 телетрансляций«Советский спорт» определил десять самых популярных спортивных трансляций первого квартала 2017 года на российском телевидении.День в истории. Доротее Вирер исполнилось 27 летСегодня отмечает день рождения итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Ей исполнилось 27 лет.Светлана Слепцова: Завершившимся сезоном, в принципе, я довольна. С хорошим настроением иду в отпускРоссийская биатлонистка Светлана Слепцова считает прошедший сезон удовлетворительным для себя.«Губерниев – новый тренер женской сборной России». Было бы интересно?«Губерниев – новый тренер женской сборной России». Было бы интересно?«Советский спорт» рассказывает, как спортсмены и клубы отпраздновали День дурака. Не у всех получилось удачно и остроумно.Антон Шипулин: Хотим раньше начать тренировки, чтобы быстрее войти в олимпийский сезонОлимпийский чемпион и чемпион мира Антон Шипулин подвел итоги нынешнего сезона и рассказал о подготовке к олимпийскому сезону.Дмитрий Пидручный: С россиянами особо не общаемся, а Фуркад раньше даже не здоровалсяУкраинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал об отношениях со сборной России и французом Мартеном Фуркадом.Уволят ли Касперовича и останутся ли в сборной Малышко и Слепцова?Уволят ли Касперовича и останутся ли в сборной Малышко и Слепцова?В пятницу на самом современном из лыже-биатлонных комплексов страны – «Жемчужине Сибири» соберется тренерский Совет СБР.Дмитрий Губерниев: Женскую сборную России могут тренировать Лопухов, Коновалов и ЛанцовКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, кто, по его мнению, мог бы возглавить женскую сборную России по биатлону.Дмитрий Губерниев: Ребята из IBU при создании промо-ролика использовали фрагмент комментария на русскомКомментатор Дмитрий Губерниев отметил, что в промо-ролике Международного союза биатлонистов (IBU) использованы фрагменты трансляции с российского канала.Габриэла Коукалова: Бессеберг пообещал мне, что Кубка мира в России не будетОбладательница двух Малых Хрустальных глобусов в нынешнем сезоне Габриэла Коукалова заявила, что не приедет на Кубок мира в Тюмень, если он останется в календаре следующего сезона.Лаура Дальмайер: Сезон окончен, и сейчас я полностью опустошенаСемикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер рада тому, что Кубок мира-2016/17 подошел к концу.Габриэла Коукалова: Я не планирую завершать карьеру после Олимпиады-2018Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала о своих дальнейших планах.Владимир Драчев: Шипулин заслужил стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира в индивидуальной гонкеЧетырехкратный чемпион мира Владимир Драчев пожелал лидеру сборной России Антону Шипулину превзойти свой рекорд по числу побед на этапах Кубка мира, а также еще раз стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира.Павел Ростовцев: В олимпийский год в женской сборной должна быть одна группаТрехкратный чемпион мира, бывший тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев подвел итоги выступления женской команды в сезоне 2016/2017.
Футбол
Кристиан Вьери: Судейство матча «Реал» – «Бавария» – это просто позор
Шахматы
Кирсан Илюмжинов: Хочу довести до конца программу «Один миллиард играющих в шахматы»
Легкая атлетика
Кривошапка, Стародубцев и еще трое российских легкоатлетов дисквалифицированы на два года
Футбол
Хаби Алонсо: Я попрощался с Лигой чемпионов. Удаление Видаля стало решающим
все новости
Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниеввсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости