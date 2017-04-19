Баллак, посмотрев ответный матч «Реала» и «Баварии», вспомнил Дэвида Бекхэма
Бывший полузащитник «Баварии» Михаэль Баллак оставил запись на своей странице в Instagram после ответного матча мюнхенского клуба с мадридским «Реалом».
Накануне команда Карло Анчелотти потерпела поражение на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:4 и покинула Лигу чемпионов на стадии четвертьфинала.
«Это был очень тяжелый матч, который напоминает мне о встречах против Дэвида Бэкхэма, Луиша Фигу и Зинедина Зидана», – написал немец на своей странице в Instagram, выложив следующее фото:
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