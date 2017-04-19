РФС: Рефери должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»
Полномочный представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин дал оценку работе судейской бригады на матче 23-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» – «Зенит» (2:1).
– На 30-й минуте матча дополнительный ассистент судьи Владимир Сельдяков ошибся в трактовке эпизода, связанного с контактом мяча и руки в штрафной «Спартака». Таково решение Контрольно-квалификационной комиссии, – заявил Калошин.
Напомним, победа над «Зенитом» позволила красно-белым увеличить отрыв в чемпионате России от ближайшего преследователя (ЦСКА) до 10 очков.
22 апреля питерский клуб на своем поле сыграет с «Уралом», а «Спартак» в тот же день на выезде сразится с «Ростовом».
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