Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Рейнджерс2 : 1Монреаль
Футбол  Барселона- : -Ювентус
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Хоккей  Коламбус5 : 4Питтсбург
Футбол  Монако- : -Боруссия
Хоккей  Торонто- : -Вашингтон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

РФС: Рефери должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Полномочный представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин дал оценку работе судейской бригады на матче 23-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» – «Зенит» (2:1).

– На 30-й минуте матча дополнительный ассистент судьи Владимир Сельдяков ошибся в трактовке эпизода, связанного с контактом мяча и руки в штрафной «Спартака». Таково решение Контрольно-квалификационной комиссии, – заявил Калошин.

Напомним, победа над «Зенитом» позволила красно-белым увеличить отрыв в чемпионате России от ближайшего преследователя (ЦСКА) до 10 очков.

22 апреля питерский клуб на своем поле сыграет с «Уралом», а «Спартак» в тот же день на выезде сразится с «Ростовом».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Егор Титов: Научу Глушакова праздноватьЕгор Титов: Научу Глушакова праздноватьШестикратный чемпион России в составе «Спартака» рассказал «Советскому спорту» о кайфе после матча с «Зенитом».Егор Титов прошел стажировку в «Тосно», но не войдет в тренерский штаб командыГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал стажировку Егора Титова в клубе.«Спартак» запросил для своих болельщиков 1540 билетов на матч с «Ростовом»«Спартак» запросил всю гостевую квоту на матч 24-го тура РФПЛ с «Ростовом», которая составляет 1540 билетов, сообщил пресс-атташе ростовского клуба Иван Бодылевский.«Никто не помог, все только смотрели». Ари рассказал, как спасал людей после ДТП«Никто не помог, все только смотрели». Ари рассказал, как спасал людей после ДТПНападающий «Локомотива» Ари рассказал, как он с Джефферсоном Фарфаном спасал раненых в аварии под Тулой.Промежуточные лидеры. 10 лучших футболистов РФПЛПромежуточные лидеры. 10 лучших футболистов РФПЛ«ССФ» составил топ-10 лучших на данный момент футболистов премьер-лиги. Кого-то из них в мае признают самым ценным игроком нынешнего сезона.Дорогая редакция. «Когда прекратится цирк по вытягиванию «Зенита» в чемпионы?»Дорогая редакция. «Когда прекратится цирк по вытягиванию «Зенита» в чемпионы?»«Советский спорт» начинает регулярно публиковать выдержки из писем, которые болельщики присылают в нашу редакцию.Каррера – лучший тренер в истории «Спартака». И мы можем это доказатьКаррера – лучший тренер в истории «Спартака». И мы можем это доказать«Советский спорт» подсчитал, сколько в среднем очков за матч набирал «Спартак» под руководством всех своих тренеров в российской истории.«Дзюба усилил бы «Спартак», но дорога в команду ему заказана»«Дзюба усилил бы «Спартак», но дорога в команду ему заказана»Известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков – об игре и лидерстве «Спартака».Игроки «Локомотива» спасли раненных в массовом ДТПКак сообщает Life.ru, футболисты московского «Локомотива» спасли несколько раненных в массовой аварии под Тулой.Бранислав Иванович: С открытием нового стадиона начнется новая история «Зенита», в которой будет много победЗащитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча против «Урала» на новом стадионе «Санкт-Петербург».Топ-клубы РФПЛ интересуются вратарем «Спартака-Нальчика»Сразу несколько команд РФПЛ внимательно следят за 26-летним вратарем «Спартака-Нальчика» Антоном Антиповым.Бранислав Иванович: После гола Промеса «Зенит» потерялсяБранислав Иванович: После гола Промеса «Зенит» потерялсяЗащитник «Зенита» Бранислав Иванович – о поражении от «Спартака», новом стадионе и петербургской погоде.Микаэль Брага: Пелиццоли не очень удачно играл в России, допустил несколько ошибокИтальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, прокомментировал слова бывшего голкипера «Локомотива» Ивана Пелиццоли, который заявил, что переход в московский клуб сломал его карьеру.Федор Погорелов: К игре «Спартака» и «Зенита» поставил половину своей месячной зарплатыКомментатор телеканала «Матч ТВ» Федор Погорелов, который специализируется на матчах «Зенита», дал интервью «БИЗНЕС Online».Представители лондонского «Арсенала» просматривали игру Промеса на матче с «Зенитом»Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Eatsleepsport, полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес может перебраться в английскую премьер-лигу.«Шальке» и «Рома» претендуют на Зобнина, немецкий клуб уже начал переговоры по его трансферуПолузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин может сменить клубную прописку по окончании сезона.Виктор Васин: Мне было проще всего освоиться с ГончаренкоЗащитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о возвращении в московский клуб и работе под руководством Виктора Гончаренко.Георгий Ярцев: Хочется, чтобы Каррера сделал подарок на юбилей «Спартака»Георгий Ярцев: Хочется, чтобы Каррера сделал подарок на юбилей «Спартака»Генеральный директор ФК «Тамбов» дал «Советскому спорту» интервью в честь 95-летия московского «Спартака».«Спартак» не в форме, или почему футбольные клубы не соблюдают традиции«Спартак» не в форме, или почему футбольные клубы не соблюдают традицииВ воскресенье «Спартак» в, возможно, самом главном матче сезона обыграл «Зенит» (2:1).Юбилей «Спартака», внезапный трансфер и наркотики. Пока вы спали (видео)Юбилей «Спартака», внезапный трансфер и наркотики. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.
Футбол
Кристиан Вьери: Судейство матча «Реал» – «Бавария» – это просто позор
Шахматы
Кирсан Илюмжинов: Хочу довести до конца программу «Один миллиард играющих в шахматы»
Легкая атлетика
Кривошапка, Стародубцев и еще трое российских легкоатлетов дисквалифицированы на два года
Футбол
Хаби Алонсо: Я попрощался с Лигой чемпионов. Удаление Видаля стало решающим
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
РФС
РФС