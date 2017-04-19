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Кирсан Илюмжинов: Хочу довести до конца программу «Один миллиард играющих в шахматы»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент FIDE Кирсан Илюмжинов рассказал «Советскому спорту», почему решил вновь баллотироваться на пост президента Международной шахматной федерации.

– Почему вы решили вновь баллотироваться на пост президента FIDE?
– Хочу довести до конца программу «One billion chess players» – «Один миллиард играющих в шахматы» или «Один миллиард умных людей», которая подразумевает такие разделы – «шахматы в школах», «шахматы в каждую деревню» и «шахматы в каждую семью».

В последние 22 года моя программа была направлена на то, чтобы объединить шахматный мир, и я его объединил. В 1999 году я добился того, чтобы МОК признал FIDE, как международную спортивную федерацию. В 2006 году провел объединительный матч между Крамником и Топаловым. Теперь я поставил глобальную задачу: научить играть в шахматы миллиард людей, чтобы в каждой семье был комплект шахмат. И неважно – идет ли речь об африканской деревне, или о Нью-Йорке, – сказал Илюмжинов.

Выборы президента FIDE пройдут в сентябре будущего года в Батуми во время очередной шахматной олимпиады.

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