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Хачанов уступил Карреньо-Бусте на турнире в Монте-Карло

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 28 минут, - 4:6, 4:6.

Хачанов совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из двенадцати. У Карреньо-Бусты два эйса и шесть брейков.

В следующем раунде турнира Карреньо-Буста встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP
Призовой фонд - 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг 

Карен Хачанов (Россия) - Пабло Карреньо-Буста - 4:6, 4:6.

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