Матс Хуммельс: Все игроки «Баварии» разочарованы, но мы испытываем гордость за свою игру

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс гордится тем, как его команда сыграла с мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».

- Все игроки «Баварии» сильно разочарованы, но при этом испытывают гордость за свою игру. Мы выложились на поле максимально и отдали все силы. Наша команда была близка к победе. Когда мы вели в счете, болельщики «Реала» начали нервничать. Нл когда получаешь два таких мяча в свои ворота при счете 2:1, то понимаешь, что судьи явно встали не с той ноги, - заявил Хуммельс.

Напомним, «Бавария» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей уступила мадридскому «Реалу». После ответной игры в Мадрид многие игроки и официальные представители мюнхенского клуба высказали недовольство работой судейской бригады во главе с венгром Виктором Кашшаи.