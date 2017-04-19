Матс Хуммельс: Все игроки «Баварии» разочарованы, но мы испытываем гордость за свою игру
Защитник «Баварии» Матс Хуммельс гордится тем, как его команда сыграла с мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».
- Все игроки «Баварии» сильно разочарованы, но при этом испытывают гордость за свою игру. Мы выложились на поле максимально и отдали все силы. Наша команда была близка к победе. Когда мы вели в счете, болельщики «Реала» начали нервничать. Нл когда получаешь два таких мяча в свои ворота при счете 2:1, то понимаешь, что судьи явно встали не с той ноги, - заявил Хуммельс.
Напомним, «Бавария» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей уступила мадридскому «Реалу». После ответной игры в Мадрид многие игроки и официальные представители мюнхенского клуба высказали недовольство работой судейской бригады во главе с венгром Виктором Кашшаи.
Матч
Голы
Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).
Состав
Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)
Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)
Предупреждения:
Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100
Удаления:
нет - Видаль, 84
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция