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«Спартак» запросил для своих болельщиков 1540 билетов на матч с «Ростовом»

Источник:  Р-СпортКомментарии

«Спартак» запросил всю гостевую квоту на матч 24-го тура РФПЛ с «Ростовом», которая составляет 1540 билетов, сообщил пресс-атташе ростовского клуба Иван Бодылевский.

«Гостевая квота у нас составляет 1540 билетов, - цитирует Бодылевского «Р-Спорт. - «Спартак» запросил ее всю».

Ранее сообщалось, что все билеты игру проданы. Она пройдет в субботу, начало - в 16:30 мск.

Красно-белые лидируют в таблице чемпионата страны, опережая ближайших преследователей - ЦСКА и «Зенит» - на 10 и 11 баллов соответственно. «Ростов» занимает девятое место.

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