Егор Титов прошел стажировку в «Тосно», но не войдет в тренерский штаб команды

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал стажировку Егора Титова в клубе.

- Егор Титов проходил у нас недельную стажировку: он договорился с Парфеновым, а я не был против. Провел с командой неделю, а также съездил на домашний матч против «Зенита-2».

- Есть вероятность, что он войдет в тренерский штаб команды?

- Это была просто стажировка. Эту тему мы не обсуждали. У нас и так большой тренерский штаб: четыре специалиста, поэтому пока про его дополнительное усиление не думали, - сказал Матюшенко корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, последним местом работы Титова был московский «Спартак», в котором Егор был помощником главного тренера Дмитрия Аленичева.

После 32-го тура «Тосно» идет на втором месте в ФНЛ и опережает «СКА-Хабаровск» на 14 очков. В ближайшей игре против «Луча-Энергии» подопечные Дмитрия Парфенова могут оформить выход в РФПЛ.