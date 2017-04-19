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Егор Титов прошел стажировку в «Тосно», но не войдет в тренерский штаб команды

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал стажировку Егора Титова в клубе. 

- Егор Титов проходил у нас недельную стажировку: он договорился с Парфеновым, а я не был против. Провел с командой неделю, а также съездил на домашний матч против «Зенита-2».

- Есть вероятность, что он войдет в тренерский штаб команды?
- Это была просто стажировка. Эту тему мы не обсуждали. У нас и так большой тренерский штаб: четыре специалиста, поэтому пока про его дополнительное усиление не думали, - сказал Матюшенко корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, последним местом работы Титова был московский «Спартак», в котором Егор был помощником главного тренера Дмитрия Аленичева.  

После 32-го тура «Тосно» идет на втором месте в ФНЛ и опережает «СКА-Хабаровск» на 14 очков. В ближайшей игре против «Луча-Энергии» подопечные Дмитрия Парфенова могут оформить выход в РФПЛ. 

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