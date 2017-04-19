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«Лас-Пальмас» рассматривает Йерро в качестве главного тренера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший защитник и тренер мадридского «Реала» Фернандо Йерро может возглавить «Лас-Пальмас». Об этом сообщает издание Canarias7.

Согласно источнику, представители клуба следили за игрой «Овьедо», который выступает под руководством испанского специалиста.

При этом отмечается, что Йерро вряд ли согласится на уход, если его подопечные выйдут по итогам этого сезона в высший дивизион чемпионата страны.

Помимо экс-капитана «сливочных», «Лас-Пальмас» рассматривает также кандидатуру наставника «Жироны» Пабло Мачины.

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер команды Энрике Сетьен покинет клуб по окончании сезона. Специалист не сумел договориться с руководством о новом контракте. 

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