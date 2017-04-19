Стартовали продажи билетов на EPICENTER: Moscow

Организаторы турнира EPICENTER: Moscow по Dota 2 объявили о начале продаж билетов на чемпионат.



Билеты можно будет приобрести на сайте ticket.epicenter.gg, у официального билетного оператора мероприятия – concert.ru, а также магазинах Евросеть. Стоимость билетов начинается от 322 рублей.



Билет на один день или абонемент на все три дня можно приобрести в разных ценовых категориях. В первую очередь, билеты отличаются расположением места в зале. Чем ближе к центру, тем лучше обзор и, соответственно, дороже.



Кроме места в зале, каждый покупатель абонемента получает дополнительные бонусы, соответствующие ценовой категории трехдневного абонемента:



- Абонемент категории «Rubick» стоит 800 рублей и дает возможность выиграть билет на автограф-сессию со звездами киберспорта, а также получить силиконовый браслет с символикой турнира и памятный плакат.



- Абонемент категории «Oracle» стоит 1100 рублей, дает возможность выиграть билет на автограф-сессию, получить браслет и плакат, а также купон на скидку в 5% в магазине киберспортивных товаров Fragstore.



- Абонемент категории «Centaur» стоимостью 1500 рублей дает возможность выиграть билет на автограф-сессию, силиконовый браслет, памятный плакат, купон на скидку в 5% в магазине киберспортивных товаров Fragstorе, а также значок с символикой турнира.



- Абонемент категории «Juggernaut» стоит 2500 рублей и дает возможность выиграть билет на автограф-сессию, получить браслет, плакат, значок, магнитный паззл, кепку и купон на скидку в 10% в магазине киберспортивных товаров Fragstore.



- Абонемент категории «Ember Spirit» стоимостью 2900 рублей также дает возможность выиграть билет на автограф-сессию, получить браслет, памятный плакат «Ember Spirit», магнитный паззл, кепку, значок с символикой турнира и купон на скидку в 15% в магазине Fragstore.



- Абонемент категории «Shadow Fiend» стоит 4900 рублей и дает покупателю возможность выиграть билет на автограф-сессию, браслет, плакат «Shadow Fiend», 1 билет гарантирующий проход на автограф-сессию (выдаются в заранее обозначенное время на площадке), ранний доступ на стадион, бэйдж «Shadow Fiend», магнитный паззл, кепку, значок с символикой турнира и купон на скидку в 15% в магазине Fragstore.



- Абонемент категории «Invoker» стоимостью 4900 рублей дает возможность выиграть билет на автограф-сессию, браслет, плакат «Invoker», 1 билет гарантирующий проход на автограф-сессию со звездами киберспорта (выдаются в заранее обозначенное время на площадке), ранний доступ на стадион, бэйдж «Invoker», магнитный паззл, кепку, значок, и купон на скидку в 15%.



- Абонемент категории «Puuuuudge» стоит 9900 рублей дает покупателю возможность выиграть билет на автограф-сессию, принять участие в экскурсии с доступом во все зоны, получить ранний доступ на стадион, эксклюзивный подарок Puuuuudge (будет анонсирован позднее), бэйдж «Puuuuudge», плакат «Pudge», магнитный паззл, кепку, значок, купон на скидку в 20% в магазине Fragstore, браслет и 2 билета гарантирующих проход на автограф-сессию (выдаются в заранее обозначенное время на площадке).



EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд турнира составит 500 000 долларов.



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