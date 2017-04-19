Елена Веснина: Очень понравилось на матче «Спартак» – «Зенит»

Первый номер сборной России в предстоящем матче Кубка Федерации против Бельгии Елена Веснина поделилась впечатлениями от посещения футбольной встречи между «Спартаком» и «Зенитом».

– Честно – было просто здорово! Никогда раньше не была на футбольном матче с такой атмосферой – чтобы полные трибуны и 45 000 зрителей, – приводит слова Весниной корреспондент «Советского спорта». – Правда, немного удивило, когда 25 тысяч из них начали дружно кричать матерные слова. Четко так, разборчиво... Вроде, смотришь – сидят папы с сыновьями, дедушки с внуками, многие пришли посмотреть футбол семьями, а тут такое... Но все равно было здорово и мне очень понравилось.