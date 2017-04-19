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Mynet: Смолов согласился перейти в «Фенербахче»

Источник:  Mynet SporКомментарии

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов согласился перейти в «Фенербахче», сообщает Mynet.

По данным портала, 27-летний форвард провел переговоры с главным тренером турецкого клуба Диком Адвокатом, известным по работе с «Зенитом» и сборной России, и согласился на переход.

Сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

Напомним, Смолов с 13 мячами возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона российской премьер-лиги.

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