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Елена Веснина: Провести весь Кубок Федерации за одну неделю? Мне нравится такой вариант

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпионка турнира в Индиан-Уэлсе Елена Веснина прокомментировала нынешний формат Кубок Федерации.

– Конечно, с нынешней системой можно много путешествовать – и по другим странам, и внутри своей, устраивая матчи в разных городах, – цитирует Веснину корреспондент «Советского спорта». – Но, если честно, нам и так хватает поездок по ходу сезона. График теннисистов –сложный и плотный. И если есть возможность сократить число перелетов для игроков, ее можно использовать. Провести весь Кубок Федерации за одну неделю? Это интересная идея. Конечно, надо все грамотно спланировать. Чтобы не повредить организаторам других турниров, чтобы спортсменам не пришлось серьезно усложнять или ломать свой график подготовки. Но в целом, мне бы понравился такой вариант.

22 и 23 апреля в «Лужниках» пройдет матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между женскими сборными России и Бельгии.

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