Анастасия Мыскина: Мы ждем серьезной борьбы с командой Бельгии

Капитан сборной России в Кубке Федерации Анастасия Мыскина прокомментировала состав соперниц на предстоящий матч плей-офф Мировой группы.

– Да, в команде Бельгии нет нескольких ведущих теннисисток, но мы совершенно не придаем этому значения, – рассказала Мыскина на предматчевой пресс-конференции. – Опыт показывает, что в Кубке Федерации все всегда играют здорово. Даже в феврале в матче с Тайванем девушка из третьей сотни рейтинга навязала Кате Макаровой серьезную борьбу – пришлось тогда играть все три сета. В общем, настрой у нас самый серьезный и мы точно знаем, что победить будет непросто.

22 и 23 апреля в «Лужниках» пройдет матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между женскими сборными России и Бельгии.