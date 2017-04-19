Букмекеры считают, что у «Вашингтона» хорошие шансы сравнять счет в серии с «Торонто»
Букмекерские конторы выставили котировки на четвертый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Торонто» примет «Вашингтон».
Победа хозяев льда в основное время оценивается коэффициентом 2,91, тогда как виктория гостей идет за 2,19.
За ничью букмекеры предлагают 3,85.
Игра начнется в четверг в 02:00 мск.
Напомним, «Торонто» ведет в серии со счетом 2-1.
Матч
Место и дата
20 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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