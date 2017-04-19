Анастасия Павлюченкова: Пропущу турнир в Штутгарте, чтобы лучше подготовиться к грунту

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о том, как проходит ее подготовка к матчу Кубка Федерации против Бельгии и к грунтовому сезону вообще.

– Я прилетела из Монтерея уже в прошлый вторник. Кстати, в Москве было плюс 16 градусов – я еще удивилась, чего все так жалуются на погоду? А на следующий день температура упала почти до нуля, – рассказала Павлюченкова в интервью «Советскому спорту». – Но в любом случае я уже полностью адаптировалась и давно тренируюсь. Корты и условия в «Лужниках» мне нравятся, так что подготовка проходит в нормальном режиме. Однако переход на грунт всегда требует много времени. Надо основательно потренироваться, чтобы избежать проблем с ногами или обидных травм. Так что после матча с Бельгией я пропущу турнир в Штутгарте и отправлюсь на неделю в Ниццу – заниматься в Академии. И только потом планирую выступить в Риме, Мадриде и на «Ролан Гаррос».

22 и 23 апреля в «Лужниках» пройдет матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между женскими сборными России и Бельгии.