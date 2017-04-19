Анастасия Павлюченкова: Шарапову поздравили еще три дня назад

Второй номер сборной России в матче Кубка Федерации против Бельгии Анастасия Павлюченкова рассказала о том, как девушки из нашей команды поздравили Марию Шарапову с 30-летием.

Напомним, экс-первая ракетка мира сегодня отмечает круглую дату.

– Если честно, я просто запуталась, когда у Маши день рождения. Думала, он был пару дней назад, – призналась Павлюченкова на пресс-конференции. – По крайней мере, она уже тогда в соцсетях начала выкладывать какие-то праздничные заметки. Видимо, решила отметить заранее или несколько раз. Так что мы все ее тогда и поздравили. Но раз такое дело, и 30 лет ей исполнилось только сегодня, то поздравляем еще и теперь. Маша! От всей команды желаем тебе всего самого лучшего!