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Анастасия Павлюченкова: Шарапову поздравили еще три дня назад

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Второй номер сборной России в матче Кубка Федерации против Бельгии Анастасия Павлюченкова рассказала о том, как девушки из нашей команды поздравили Марию Шарапову с 30-летием.

Напомним, экс-первая ракетка мира сегодня отмечает круглую дату.

– Если честно, я просто запуталась, когда у Маши день рождения. Думала, он был пару дней назад, – призналась Павлюченкова на пресс-конференции. – По крайней мере, она уже тогда в соцсетях начала выкладывать какие-то праздничные заметки. Видимо, решила отметить заранее или несколько раз. Так что мы все ее тогда и поздравили. Но раз такое дело, и 30 лет ей исполнилось только сегодня, то поздравляем еще и теперь. Маша! От всей команды желаем тебе всего самого лучшего!

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