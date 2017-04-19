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Константин Генич: Своего последнего слова в Лиге чемпионов Дортмунд еще не сказал

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на ответный матч между «Монако» и дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Напомним, встреча состоится сегодня во Франции и стартует 21.45 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

«История с взрывом и госпитализацией Марка Бартры, конечно, не могла пройти бесследно для «Боруссии». То же касается и «Монако». Да, в первом матче команда Жардима выиграла 3:2, но глобальных выводов я бы делать не стал. Пусть «Монако» и не забил пенальти, но все, что у них было, – «Боруссия» привезла сама себе.

В матче с «Дижоном» команда Жардима тоже намучилась, пока на поле не вышел Фалькао и не забил два сумасшедших гола со штрафных.

Так что Дортмунд, я считаю, не слабее. То, как во втором тайме команда Томаса Тухеля стремилась перевернуть игру (и у нее что-то получалось), говорит в пользу того, что в этой паре не все решено. Эта «Боруссия» вполне может забить на выезде три! И счет 2:3 во Франции я вполне допускаю. Более того, мне кажется, что «Монако» проиграет. На счет я бы ставить не стал, но на победу и даже проход «Боруссии» – вполне. Своего последнего слова в Лиге чемпионов Дортмунд еще не сказал!», – приводит слова Генича официальный сайт «Матч ТВ».

Матч

Монако - Боруссия

Место и дата

19 апреля 21:45, Луи II, Текстовая трансляция

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