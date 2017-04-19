Каспер Шмейхель: «Лестер» может гордиться тем, чего достиг в Лиге чемпионов

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель подвел итоги выступления команды в Лиге чемпионов-2016/17.

«Мы можем гордиться тем, чего мы достигли в Лиге чемпионов. Все это стало возможным благодаря фантастическим болельщикам «Лестера», спасибо вам за поддержку», - написал Шмейхель в своем твиттере.

Напомним, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Лестер» на своем поле сыграл вничью с «Атлетико» и не смог пробиться в следующий раунд.