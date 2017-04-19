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Каспер Шмейхель: «Лестер» может гордиться тем, чего достиг в Лиге чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель подвел итоги выступления команды в Лиге чемпионов-2016/17.

«Мы можем гордиться тем, чего мы достигли в Лиге чемпионов. Все это стало возможным благодаря фантастическим болельщикам «Лестера», спасибо вам за поддержку», - написал Шмейхель в своем твиттере.

Напомним, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Лестер» на своем поле сыграл вничью с «Атлетико» и не смог пробиться в следующий раунд.

Матч

Лестер Сити - Атлетико - 1:1 (0:1)

Голы

Сауль 26 (0:1). Варди 61 (1:1).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Беналуань (Чилуэлл, 46), Морган (Амарти, 83), Симпсон, Марез, Олбрайтон, Дринкуотер, Ндиди, Варди, Окадзаки (Ульоа, 46)

Атлетико: Облак, Луис (Корреа, 73), Годин, Хименес, Савич, Хуанфран (Эрнандес Л., 55), Сауль, Карраско (Торрес, 68), Коке, Габи, Гризманн

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

18 апреля 21:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция


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