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Андрей Червиченко: За 10 млн рублей Тимати не создаст даже любительскую команду юношеской школы

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о намерении известного музыкального исполнителя Тимати создать в Москве футбольный клуб.

– Я читал, что стартовые вложения в проект составят 10 миллионов рублей. Но этих денег недостаточно даже для того, чтобы создать любительскую команду юношеской школы, – сказал Червиченко. – Вот если бы это было десять миллионов долларов.... С одной стороны, хорошо, когда люди хотят вкладываться в футбол: десять миллионов рублей на его развитие – это хорошо. Но я-то читал, что люди хотят играть чуть ли не в премьер-лиге и покорять ее. Это вызывает улыбку. Каждый должен заниматься своим делом: чтобы тот, кто поет – пел, песни сочинял, тот, кто занимается футболом – занимался футболом. Представьте себе, если, например, Бухаров будет рэп сочинять...

Повторюсь, когда человек дает деньги, это прекрасно, чем больше таких людей будет – тем лучше будет наш футбол. Но с точки зрения перспективы я не вижу, что в ближайшие лет десять вновь образованный клуб может достичь у нас чего-то серьезного. Так что пока я к затее Тимати отношусь скорее с улыбкой, чем как с серьезному проекту.

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