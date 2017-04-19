«Рома» опровергла сообщения об интересе клуба к Зобнину
Информация об
интересе «Ромы» к полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину не соответствует
действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.
«Информация российских СМИ не соответствует действительности. «Рома» не ведет никаких переговоров относительно перехода Зобнина в наш клуб», – сказали в пресс-службе.
Ранее Championat.com сообщил о том, что полузащитник «Спартака» и сборной России находится в списке потенциальных приобретений европейских клубов, в частности «Шальке» и «Ромы».
В своем первом сезоне в «Спартаке» Зобнин провел 23 матча в премьер-лиге, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.
По данным Transfermarkt.com, контракт 23-летнего полузащитника со «Спартаком» рассчитан до 2020 года.
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