«Рома» опровергла сообщения об интересе клуба к Зобнину

Информация об интересе «Ромы» к полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Информация российских СМИ не соответствует действительности. «Рома» не ведет никаких переговоров относительно перехода Зобнина в наш клуб», – сказали в пресс-службе.

Ранее Championat.com сообщил о том, что полузащитник «Спартака» и сборной России находится в списке потенциальных приобретений европейских клубов, в частности «Шальке» и «Ромы».

В своем первом сезоне в «Спартаке» Зобнин провел 23 матча в премьер-лиге, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.

По данным Transfermarkt.com, контракт 23-летнего полузащитника со «Спартаком» рассчитан до 2020 года.