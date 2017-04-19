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Московская полиция задержала мошенников в костюмах талисмана ЧМ-2018

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Столичная полиция задержала предприимчивых правонарушителей, пытавшихся заработать деньги за совместные фотографии болельщиков с талисманом чемпионата мира 2018 года – волком Забивакой.

– Не так давно совместно с МВД по Москве мы провели операцию по задержанию негодяев, которые в костюмах нашего талисмана фотографировались за деньги. Мало того что костюм был не оригинальный, они на этом еще пытались заработать деньги. Теперь костюм занял достойное место в нашем музее контрафактов. Это говорит о том, что даже на улицах Москвы вы можете обнаружить много нарушений, – заявил советник по вопросам защиты бренда Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Швецов.

Напомним, волк Забивака был утвержден талисманом чемпионата мира по футболу 22 октября прошлого года.

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