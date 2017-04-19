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Потайчук и Костюченок войдут в тренерский штаб «Спартака»

Источник:  ТАССКомментарии

Андрей Потайчук и Виктор Костюченок станут помощниками Вадима Епанчинцева, который в четверг должен быть объявлен новым главным тренером «Спартака». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сегодня Епанчинцев подтвердил, что может стать тренером красно-белых, а ясность должна наступить в четверг.

Напомним, Епанчинцев с 2015 года был помощником Потайчука в казахстанском клубе ВХЛ «Сарыарка». В ноябре 2016 года Потайчук вошел в тренерский штаб Андрея Назарова в «Нефтехимике». Костюченок также был одним из тренеров «Сарыарки».

После отставки Германа Титова в октябре 2016 года обязанности главного тренера «Спартака» исполнял Алексей Ярушкин. Под его руководством клуб занял 13-е место в Западной конференции КХЛ.

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