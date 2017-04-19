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Юрий Семин: Ари и Фарфан поступили так, как им подсказала жизнь

Источник:  Газета.RuКомментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение игроков команды Ари и Джефферсона Фарфана помочь пострадавшим в ДТП.

– Будут ли как-то отмечены эти футболисты? Для чего отмечать людей, которые просто поступили, как им подсказала жизнь? Они ведь сделали это не для того, чтобы их как-то отметили – Ари и Фарфан совершили этот поступок по причине чисто человеческих отношений, существующих везде вне зависимости от национальностей. Произошла сложная ситуация у других людей, и они помогли. Не вижу здесь никакой необходимости их как-то отмечать, – рассказал Семин в интервью «Газете.Ru».

Напомним, футболисты московского «Локомотива» спасли несколько раненных в массовой аварии под Тулой. Возвращаясь с выездного матча, спортсмены заметили крупное ДТП и решили помочь пострадавшим. Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 апреля, когда клубный автобус возвращался с выездного матча против тульского «Арсенала» (3:0).

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