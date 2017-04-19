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Осужденный пожизненно игрок в американский футбол покончил с собой

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Бывший игрок «Нью-Ингленд Пэтриотс» Аарон Эрнандес, приговоренный к пожизненному заключению, найден мертвым в тюрьме в штате Массачусетс. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Fox News.

Согласно источнику, Сспортсмен находился в одиночной камере. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что он покончил с собой.

Напомним, 15 апреля 2015 года Эрнандеса признали виновным в убийстве полупрофессионального игрока в американский футбол Одина Ллойда, незаконном хранении оружия и боеприпасов. Преступление было совершено в июне 2013 года.

Эрнандес, игравший за «Нью-Ингленд Пэтриотс», был одним из самых высокооплачиваемых игроков НФЛ. По контракту, заключенному в 2012 году, спортсмен зарабатывал около 8 миллионов долларов в год.

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