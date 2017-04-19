Максим Сушинский: До сих пор есть обида на СКА

Известный в прошлом нападающий Максим Сушинский рассказал, как с ним расстались в его родном СКА.

– Вы отыграли за СКА более десяти сезонов, были капитаном команды, но в итоге с вами разорвали контракт перед сезоном 2011/12. Была обида на Милоша Ржигу и Алексея Касатонова?

– Обида до сих пор есть. Расстаться можно было раньше и совсем по-другому. Можно было сказать: «Максим, потренируйся, сыграй первый матч, мы тебя проводим и все». Если бы мне поступило такое предложение, я бы тогда завершил карьеру в родном клубе. А мне об этом сказали на следующий день после свадьбы Максима Афиногенова. А она была за два дня до выхода клуба из отпуска. Меня утром встретили в гостинице и объявили о решении по расторжению контракта. Было не очень приятно и непонятно, с чего это решение приняли именно в этот день. Хотя я знаю, что Ржига потом просил, чтобы ему нашли точно такого же игрока по харизме и характеру, как и я, – сказал Сушинский в интервью «БИЗНЕС Online».