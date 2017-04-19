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Милан Лучич: Игрокам «Эдмонтона» сейчас не время паниковать и критиковать себя задним числом

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Эдмонтона» Милан Лучич подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф с «Сан-Хосе» (0:7).

«Нам нужно чуть больше от каждого игрока. Сейчас не время паниковать и критиковать себя задним числом. Нельзя сомневаться и обвинять себя. Нужно лишь найти способ, чтобы восстановиться как можно быстрее», – сказал Лучич, который в 2011 году выигрывал Кубок Стэнли с «Бостоном».

По дублю в составе «акул» сделали форварды Джо Павелски и Логан Кутюр, а по голу забили нападающие Патрик Марло, Маркус Серенсен и защитник Дэвид Шлемко.

Напомним, после четырех матчей счет в серии сравнялся (2-2). Пятый матч пройдет в четверг на льду Rogers Place в Эдмонтоне.

Матч

Сан-Хосе - Эдмонтон - 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

Голы:

Павелски (Марло, Браун), 0:15 (1:0). Кутюр (Бернс, Павелски), 11:02 (2:0 - бол.). Марло (Бернс), 22:02 (3:0 - бол.). Сёренсен (Уорд, Шлемко), 29:46 (4:0). Кутюр (Хансен, Уорд), 32:52 (5:0). Павелски (Торнтон, Бернс), 36:46 (6:0 - бол.). Шлемко (Власич, Гертль), 46:45 (7:0 - бол.).

Место и дата

19 апреля 05:00, САП Центр, Онлайн-трансляция

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