Милан Лучич: Игрокам «Эдмонтона» сейчас не время паниковать и критиковать себя задним числом
Форвард «Эдмонтона»
Милан Лучич подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф с «Сан-Хосе»
(0:7).
«Нам нужно чуть больше от каждого игрока. Сейчас не время паниковать и критиковать себя задним числом. Нельзя сомневаться и обвинять себя. Нужно лишь найти способ, чтобы восстановиться как можно быстрее», – сказал Лучич, который в 2011 году выигрывал Кубок Стэнли с «Бостоном».
По дублю в составе «акул» сделали форварды Джо Павелски и Логан Кутюр, а по голу забили нападающие Патрик Марло, Маркус Серенсен и защитник Дэвид Шлемко.
Напомним, после четырех матчей счет в серии сравнялся (2-2). Пятый матч пройдет в четверг на льду Rogers Place в Эдмонтоне.
Матч
Сан-Хосе - Эдмонтон - 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)
Голы:
Павелски (Марло, Браун), 0:15 (1:0). Кутюр (Бернс, Павелски), 11:02 (2:0 - бол.). Марло (Бернс), 22:02 (3:0 - бол.). Сёренсен (Уорд, Шлемко), 29:46 (4:0). Кутюр (Хансен, Уорд), 32:52 (5:0). Павелски (Торнтон, Бернс), 36:46 (6:0 - бол.). Шлемко (Власич, Гертль), 46:45 (7:0 - бол.).
Место и дата
19 апреля 05:00, САП Центр, Онлайн-трансляция