Милан Лучич: Игрокам «Эдмонтона» сейчас не время паниковать и критиковать себя задним числом

Форвард «Эдмонтона» Милан Лучич подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф с «Сан-Хосе» (0:7).

«Нам нужно чуть больше от каждого игрока. Сейчас не время паниковать и критиковать себя задним числом. Нельзя сомневаться и обвинять себя. Нужно лишь найти способ, чтобы восстановиться как можно быстрее», – сказал Лучич, который в 2011 году выигрывал Кубок Стэнли с «Бостоном».

По дублю в составе «акул» сделали форварды Джо Павелски и Логан Кутюр, а по голу забили нападающие Патрик Марло, Маркус Серенсен и защитник Дэвид Шлемко.

Напомним, после четырех матчей счет в серии сравнялся (2-2). Пятый матч пройдет в четверг на льду Rogers Place в Эдмонтоне.