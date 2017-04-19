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Янузай покинет «МЮ» по окончании сезона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не рассчитывает на бельгийского полузащитника Аднана Янузая.

Как сообщает Takvim, 22-летний футболист покинет английский клуб грядущим летом. Отмечается, что на игрока уже появился претендент и это турецкий «Фенербахче».

В нынешнем сезоне Янузай, который на правах аренды выступает за «Сандерленд», провел во всех турнирах 26 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 7 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2018 года.

Ранее Моуринью сообщил, что уже принял решение по бельгийцу, однако, озвучивать свой выбор португальский тренер отказался.

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