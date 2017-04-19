Игорь Левитин: Сборная России должна попасть в тройку лучших на трех следующих Олимпиадах

Помощник президента России, вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин объявил о задачах, которые будут стоять перед сборной России на ближайших Олимпийских играх.

«Сборная России на каждой из трех следующих Олимпиад должна по крайней мере занять место на пьедестале, попасть в тройку, других задач мы не ставим», – сказал Левитин на заседании коллегии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Напомним, на домашней Зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году Россия заняла первое место в общекомандном медальном зачете. А Летние Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро Россия завершила на четвертом месте.

Добавим, что в 2018 году Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане (Южная Корея), в 2020 году Летние Игры – в Токио (Япония), в 2022 году Зимние игры – в Пекине (Китай).