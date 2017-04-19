Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Рейнджерс2 : 1Монреаль
Футбол  Барселона- : -Ювентус
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Хоккей  Коламбус5 : 4Питтсбург
Футбол  Монако- : -Боруссия
Хоккей  Торонто- : -Вашингтон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Левитин: Сборная России должна попасть в тройку лучших на трех следующих Олимпиадах

Источник:  Р-СпортКомментарии

Помощник президента России, вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин объявил о задачах, которые будут стоять перед сборной России на ближайших Олимпийских играх.

«Сборная России на каждой из трех следующих Олимпиад должна по крайней мере занять место на пьедестале, попасть в тройку, других задач мы не ставим», – сказал Левитин на заседании коллегии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Напомним, на домашней Зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году Россия заняла первое место в общекомандном медальном зачете. А Летние Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро Россия завершила на четвертом месте.

Добавим, что в 2018 году Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане (Южная Корея), в 2020 году Летние Игры – в Токио (Япония), в 2022 году Зимние игры – в Пекине (Китай).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Цель – Олимпиада. Неважно, будет ли там НХЛ». Самый уверенный вратарь КХЛ«Цель – Олимпиада. Неважно, будет ли там НХЛ». Самый уверенный вратарь КХЛФинский вратарь СКА Микко Коскинен не поедет на чемпионат мира, но будет бороться за место в составе сборной на Олимпийских играх.Вадим Шипачев: Попробовать себя в НХЛ или сыграть на Олимпиаде? Это надо обдуматьНападающий СКА Вадим Шипачев поделился мнением о возможном переходе в клуб НХЛ.Геннадий Тимченко: СКА ведет переговоры с Сергеем КалининымПрезидент СКА Геннадий Тимченко поделился мнением об участии хоккеистов петербургского клуба на Олимпиаде в Пхенчхане, а также рассказал о переговорах с нападающим «Торонто» Сергеем Калининым.Владислав Третьяк: Не представляю ситуацию, при которой звезды НХЛ поедут на Игры, вопреки позиции лигиПрезидент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сомневается в том, что отдельные звезды НХЛ смогут принять участие в олимпийском турнире 2018 года.Владислав Третьяк: Сборная России перед ОИ-2018 проведет сборы в КорееПрезидент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о плане подготовки сборной России к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.Токио в преддверии Игр-2020 переходит на английскийТокио в преддверии Игр-2020 переходит на английскийГотовясь к Олимпиаде-2020, Япония исправляет многие из ошибок, которые обычно сопровождали проходившие здесь раньше спортивные состязания.«А еще в Корее любят Пугачеву и Цоя». Визит большого гостя в «Советский спорт»«А еще в Корее любят Пугачеву и Цоя». Визит большого гостя в «Советский спорт»Сегодня – 300 дней до старта Олимпиады в Пхенчхане. В редакции «Советского спорта» побывал посол Республики Корея в РФ господин Пак Ро Бек.Алия Мустафина: На 100% хочу поехать на Олимпиаду в ТокиоОлимпийская чемпионка Алия Мустафина заявила о намерении выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.Евгений Малкин: Я еще верю, что НХЛ нас отпустит на Олимпиаду. Тема не закрытаЕвгений Малкин: Я еще верю, что НХЛ нас отпустит на Олимпиаду. Тема не закрытаФорвард Евгений Малкин дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Питтсбурге.Евгений Малкин: Думаю, тема Олимпиады еще не закрытаФорвард Евгений Малкин дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Питтсбурге.Рядом с этим «Зенит-Арена» – детский сад. Как Токио готовится к Олимпиаде-2020Рядом с этим «Зенит-Арена» – детский сад. Как Токио готовится к Олимпиаде-2020На удивление много проблем с организацией Олимпийских игр 2020 года возникло у таких трудолюбивых японцев.Владимир Барнашов: На пост старшего тренера женской команды претендуют Королькевич, Коновалов, Норицын и ХованцевВице-президент СБР, олимпийский чемпион Владимир Барнашов рассказал о ситуации с выборами старшего тренера женской сборной России.Китайский хоккей готовится к Пекину-2022Китайский хоккей готовится к Пекину-2022Китай готовится к Играм-2022 и срочно подтягивает свой хоккейный уровень.Сергей Бобровский: Я не буду бить себя в грудь и кричать, что поеду на ОлимпиадуСергей Бобровский: Я не буду бить себя в грудь и кричать, что поеду на ОлимпиадуОдин из лучших вратарей лиги Сергей Бобровский дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии.Владислав Третьяк: Приезд Овечкина? Все возможно, но ФХР будет уважать правила НХЛПрезидент ФХР Владислав Третьяк заявил, что в вопросе приглашения игроков из НХЛ на Олимпийские игры федерация будет учитывать правила лиги.Владислав Третьяк: Россия должна выигрывать каждый чемпионат мира, одну молодежь приглашать неправильноПрезидент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился своим видением принципов комплектования национальной команды.Максим Ковтун: Планирую исполнить четыре четверных прыжка в произвольном прокате к ОИ-2018Трехкратный чемпион России Максим Ковтун заявил, что в олимпийском сезоне рассчитывает исполнять четыре четверных прыжка в произвольной программе.Павел Буре: Кто бы ни выиграл Олимпиаду, будет рад, но когда побеждаешь на турнире сильнейших – это другие эмоцииДвукратный обладатель «Морис Ришар Трофи» Павел Буре высказался о том, что изменится на Олимпийских играх в Пхенчхане в связи с отказом НХЛ участвовать в них.Светлана Слепцова: Не скажу, что на чемпионате мира-2017 выступила плохо. Очень хочу на Олимпийские игрыРоссийская биатлонистка Светлана Слепцова подвела итоги прошедшего сезона.«Овечкин стал заложником своих слов». Почему не все игроки поддержали Ови«Овечкин стал заложником своих слов». Почему не все игроки поддержали ОвиПо поводу участия в Олимпиаде единства нет даже среди русских энхаэловцев. Александр Овечкин, похоже, остался в меньшинстве.
Олимпиада
Игорь Левитин: Сборная России должна попасть в тройку лучших на трех следующих Олимпиадах
Хоккей
Максим Сушинский: До сих пор есть обида на СКА
Футбол
Юрий Семин: Ари и Фарфан поступили так, как им подсказала жизнь
Футбол
Московская полиция задержала мошенников в костюмах талисмана ЧМ-2018
все новости
ОИ-2022
ОИ-2022
ОИ-2018
ОИ-2018
ОИ-2020
ОИ-2020