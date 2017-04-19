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CAS отменил дисквалификацию украинской биатлонистки Абрамовой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию украинской биатлонистки Ольги Абрамовой.

Напомним, бронзовый призер Кубка России-2009 по биатлону в гонке преследования в 2012 году приняла решение выступать под украинским флагом.

В 2016 году Ольга Абрамова по решению Международного союза биатлонистов была дисквалифицирована на один год за применение мельдония. Арбитражный суд постановил, что вины спортсменки в ситуации с положительной допинг-пробой нет.

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