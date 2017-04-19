CAS отменил дисквалификацию украинской биатлонистки Абрамовой
Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию украинской биатлонистки Ольги Абрамовой.
Напомним, бронзовый призер Кубка России-2009 по биатлону в гонке
преследования в 2012 году приняла решение выступать под украинским флагом.
В 2016 году Ольга Абрамова по решению Международного союза биатлонистов
была дисквалифицирована на один год за применение мельдония. Арбитражный суд постановил, что вины спортсменки в
ситуации с положительной допинг-пробой нет.
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