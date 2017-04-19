Симоне Индзаги может сменить Билича в «Вест Хэме»

Стивен Джеррард: Очень жду Гризманна в АПЛ, но только не на «Олд Траффорд»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард оценил игру форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, а также прокомментировал его возможный трансфер в «Манчестер Юнайтед».