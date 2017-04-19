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Симоне Индзаги может сменить Билича в «Вест Хэме»

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может занять аналогичную должность в «Вест Хэме», сообщает Corriere dello Sport.

По данным издания, лондонский клуб готов предложить итальянскому специалисту пятилетний контракт.

Нынешний наставник «молотобойцев Славен Билич, известный в России по работе с «Локомотивом», по окончании сезона, скорее всего, покинет клуб.

После 33-х туров чемпионата Англии «Вест Хэм» занимает 13-е место.    

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