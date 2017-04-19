Данкан Кит: Первое звено Джохансена чувствует себя очень уверенно

Защитник «Чикаго» Данкан Кит рассказал, что нужно изменить команде, чтобы переломить серию первого раунда с «Нэшвиллом».

«Когда играешь против хороших хоккеистов, всегда хочется заставить их обороняться. Для этого надо, чтобы шайба была у нас. А мы ее практически не контролируем, особенно когда звено Джохансена находится на льду.

Можно привести массу примеров, как надо обороняться против первого звена любого соперника, не говоря уже конкретно об этой команде. Они чувствуют себя очень уверенно. Они все забивали в этой серии. Так что нам надо идти шаг за шагом. Мы должны провести хороший матч, захватить инициативу. Таков наш план», – приводит слова Кита официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Чикаго», занявший первое место в Западной конференции, проиграл «Нэшвиллу» первые три матча серии. Четвертая игра пройдет в ночь на пятницу на льду «хищников».