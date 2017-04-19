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Харт может перейти в «Ливерпуль» за 20 миллионов фунтов

Источник:  The SunКомментарии

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий на правах аренды за «Торино», может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает The Sun.

По данным издания, мерсисайдцы готовы заплатить за 29-летнего вратаря 20 миллионов фунтов. Инициатором приглашения Харта является главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Напомним, вратарь покинул «Манчестер Сити» минувшим летом из-за конфликта с наставником команды Хосепом Гвардиолой. Срок его аренды в «Торино» истекает по окончании нынешнего сезона.

В чемпионате Италии Харт в 30 матчах пропустил 49 мячей.


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