Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Рейнджерс2 : 1Монреаль
Футбол  Барселона- : -Ювентус
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Хоккей  Коламбус5 : 4Питтсбург
Футбол  Монако- : -Боруссия
Хоккей  Торонто- : -Вашингтон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Илья Геркус: Мы гордимся, что в нашем клубе есть такие мужественные ребята, как Ари и Фарфан

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал решение игроков команды Ари и Джефферсона Фарфана помочь пострадавшим в ДТП.

– Мы очень гордимся, что у нас есть такие отзывчивые и мужественные ребята, которые не смогли пройти мимо. Это замечательно их характеризует как людей. Я могу только восхититься, – заявил Геркус.

Напомним, футболисты московского «Локомотива» спасли несколько раненных в массовой аварии под Тулой. Возвращаясь с выездного матча, спортсмены заметили крупное ДТП и решили помочь пострадавшим. Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 апреля, когда клубный автобус возвращался с выездного матча против тульского «Арсенала» (3:0). 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Промес вошел в команду недели FIFA17Полузащитник «Спартака» Квинси Промес включен компанией EA Sports в команду недели FIFA17.«Локомотив» планирует выкупить Кверквелию у «Рубина»Московский «Локомотив» намерен закрепить за собой права на грузинского защитника Соломона Кверквелию.Еременко подал в CAS апелляцию на свою дисквалификациюПолузащитник ЦСКА Роман Еременко подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о его двухлетней дисквалификации.Илья Геркус: Мы, безусловно, попытаемся сохранить Миранчука в «Локомотиве»Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что клуб постарается удержать полузащитника Алексея Миранчука.«Зенит»: история болезни 2012-2017 гг. Как разрасталась опухоль. Колонка Цыбанев«Зенит»: история болезни 2012-2017 гг. Как разрасталась опухоль. Колонка ЦыбаневА ведь глубоко прав перед лицом истории знаете кто оказался? Игорь Денисов!Владимир Ильин: Матч «Урала» с «Зенитом» во многом будет напоминать кубковыйНападающий «Урала» Владимир Ильин поделился ожиданиями от гостевой встречи с «Зенитом» в 24-м туре чемпионата России.Промежуточные лидеры. 10 лучших футболистов РФПЛПромежуточные лидеры. 10 лучших футболистов РФПЛ«ССФ» составил топ-10 лучших на данный момент футболистов премьер-лиги. Кого-то из них в мае признают самым ценным игроком нынешнего сезона.Завидуй, Криштиану! 7 футболистов, которым в России платят миллионы ни за чтоЗавидуй, Криштиану! 7 футболистов, которым в России платят миллионы ни за чтоКак не выйти на поле ни разу за сезон и получить за это почти два миллиона евро? Очень просто!«Спартак» – «Зенит». Петербуржцы оштрафованы на 100 тысяч рублей, москвичи – на 525 тысячКДК РФС принял решение по нарушениям регламента в матче 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».Юрий Семин: Ари и Фарфан поступили так, как им подсказала жизньГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение игроков команды Ари и Джефферсона Фарфана помочь пострадавшим в ДТП.«Рома» опровергла сообщения об интересе клуба к ЗобнинуИнформация об интересе «Ромы» к полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.Егор Титов: Научу Глушакова праздноватьЕгор Титов: Научу Глушакова праздноватьШестикратный чемпион России в составе «Спартака» рассказал «Советскому спорту» о кайфе после матча с «Зенитом».Mynet: Смолов согласился перейти в «Фенербахче»Нападающий «Краснодара» Федор Смолов согласился перейти в «Фенербахче», сообщает Mynet.Елена Веснина: Очень понравилось на матче «Спартак» – «Зенит»Первый номер сборной России в предстоящем матче Кубка Федерации против Бельгии Елена Веснина поделилась впечатлениями от посещения футбольной встречи между «Спартаком» и «Зенитом».«Спартак» запросил для своих болельщиков 1540 билетов на матч с «Ростовом»«Спартак» запросил всю гостевую квоту на матч 24-го тура РФПЛ с «Ростовом», которая составляет 1540 билетов, сообщил пресс-атташе ростовского клуба Иван Бодылевский.«Никто не помог, все только смотрели». Ари рассказал, как спасал людей после ДТП«Никто не помог, все только смотрели». Ари рассказал, как спасал людей после ДТПНападающий «Локомотива» Ари рассказал, как он с Джефферсоном Фарфаном спасал раненых в аварии под Тулой.РФС: Рефери должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»Полномочный представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин дал оценку работе судейской бригады на матче 23-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» - «Зенит» (2:1).«Дзюба усилил бы «Спартак», но дорога в команду ему заказана»«Дзюба усилил бы «Спартак», но дорога в команду ему заказана»Известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков – об игре и лидерстве «Спартака».Игроки «Локомотива» спасли раненных в массовом ДТПКак сообщает Life.ru, футболисты московского «Локомотива» спасли несколько раненных в массовой аварии под Тулой.Бранислав Иванович: С открытием нового стадиона начнется новая история «Зенита», в которой будет много победЗащитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча против «Урала» на новом стадионе «Санкт-Петербург».
Футбол
Еременко подал в CAS апелляцию на свою дисквалификацию
Хоккей
Харийс Витолиньш: Дацюк – человек, без которого мы бы не выиграли Кубок Гагарина
Футбол
Илья Геркус: Мы, безусловно, попытаемся сохранить Миранчука в «Локомотиве»
Футбол
Виталий Мутко: Трудности ФИФА в поисках спонсоров не связаны с ЧМ-2018, они испортили свой имидж
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Ари
Аривсе новости
Джефферсон Фарфан
Джефферсон Фарфанвсе новости
Илья Геркус
Илья Геркусвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости