Илья Геркус: Мы гордимся, что в нашем клубе есть такие мужественные ребята, как Ари и Фарфан

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал решение игроков команды Ари и Джефферсона Фарфана помочь пострадавшим в ДТП.

– Мы очень гордимся, что у нас есть такие отзывчивые и мужественные ребята, которые не смогли пройти мимо. Это замечательно их характеризует как людей. Я могу только восхититься, – заявил Геркус.

Напомним, футболисты московского «Локомотива» спасли несколько раненных в массовой аварии под Тулой. Возвращаясь с выездного матча, спортсмены заметили крупное ДТП и решили помочь пострадавшим. Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 апреля, когда клубный автобус возвращался с выездного матча против тульского «Арсенала» (3:0).