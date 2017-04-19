Даниил Квят: Мы не набрали очки, которые заслуживали

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о тестах в Бахрейне и оценил свой результат в первых трех гонках сезона.

«Учитывая, что за полдня мы проехали больше, чем за некоторые полные дни на зимних тестах, всё прошло позитивно. Это было полезное утро, качественные серии, решение остаться здесь было верным. Это моя идея задержаться тут, чтобы принять участие в тестах и приятно, что в итоге все прошло хорошо.

Мы не набрали очки, которые заслуживали, это точно – если говорить о моей стороне гаража. Уже в Австралии мы могли заработать больше, чем другая сторона. Потом в Китае был сход, а здесь два не самых удачных дня.

Даже при том, что темп у нас всегда был, и мы в каждой гонке могли бороться за очки, нам не удавалось собрать их. Теперь надо просто забрать то, что нам принадлежит в следующих гонках», – приводит Motorsport.com слова Квята.

Напомним, в первых трех гонках сезона 22-летний Квят набрал два очка за девятое место на Гран-при Австралии и занимает 14-е место в личном зачете пилотов.

Четвертый этап сезона Гран-при России пройдет 28-30 мая в Сочи.