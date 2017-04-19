«Спартак» – «Зенит». Петербуржцы оштрафованы на 100 тысяч рублей, москвичи – на 525 тысяч

КДК РФС принял решение по нарушениям регламента в матче 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

За скандирование ненормативной лексики, бросание пиротехнических изделий и посторонних предметов на поле, несогласованные баннеры на трибуне с ненормативной лексикой, оскорбляющих игроков «Зенита», московский клуб оштрафован на 525 тысяч рублей.

За использование фанатами «Зенита» пиротехники петербургский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.

Напомним, «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России уступил «Спартаку» со счетом 1:2. Счет на 22-й минуте открыл Квинси Промес, а на 66-й минуте Артем Дзюба сократил отставание. За десять минут до конца основного времени Александр Самедов установил окончательный счет.

После этой встречи петербуржцы остались на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. Москвичи с 54 очками лидируют в чемпионате и опережают идущего на втором месте ЦСКА на 10 очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 22 апреля против «Урала» на «Санкт-Петербург Арене». «Спартак» в этот же день встретится с «Ростовом».