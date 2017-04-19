Виталий Мутко: Трудности ФИФА в поисках спонсоров не связаны с ЧМ-2018, они испортили свой имидж

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал непростую финансовую ситуацию, с которой столкнулись высшие чиновники ФИФА.

- СМИ неправильно интерпретируют ситуацию. ФИФА сталкивается со сложностями в поисках спонсоров не чемпионата мира в России-2018, ФИФА сталкивается со сложностями в поиске спонсоров в принципе.

Они связаны с тем, что была огромная и большая атака на ФИФА. Организацию обвинили в коррупции и прочее, сами себя погубили. Имиджевые потери колоссальные, - заявил Мутко.

Ранее британская газета Financial Times опубликовала информацию о том, что ФИФА испытывает затруднения в поисках коммерческих партнеров по проведению чемпионата мира 2018 года, которое пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.



