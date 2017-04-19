Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Рейнджерс2 : 1Монреаль
Футбол  Барселона- : -Ювентус
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Хоккей  Коламбус5 : 4Питтсбург
Футбол  Монако- : -Боруссия
Хоккей  Торонто- : -Вашингтон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Трудности ФИФА в поисках спонсоров не связаны с ЧМ-2018, они испортили свой имидж

Источник:  ИнтерфаксКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал непростую финансовую ситуацию, с которой столкнулись высшие чиновники ФИФА.

- СМИ неправильно интерпретируют ситуацию. ФИФА сталкивается со сложностями в поисках спонсоров не чемпионата мира в России-2018, ФИФА сталкивается со сложностями в поиске спонсоров в принципе.

Они связаны с тем, что была огромная и большая атака на ФИФА. Организацию обвинили в коррупции и прочее, сами себя погубили. Имиджевые потери колоссальные, - заявил Мутко.

Ранее британская газета Financial Times опубликовала информацию о том, что ФИФА испытывает затруднения в поисках коммерческих партнеров по проведению чемпионата мира 2018 года, которое пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арены ЧМ-2018 в Самаре и Калининграде сдадут в эксплуатацию только в 2018 годуСрок сдачи в эксплуатацию стадионов чемпионата мира 2018 года по футболу в Самаре и Калининграде перенесен с 2017 на 2018 год.Виталий Мутко: Россия абсолютно готова к Кубку конфедерацийПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал открытие главного билетного центра ФИФА в Москве в преддверии Кубка конфедераций.Мутко купил первый билет Кубка конфедераций в центре ФИФАПрезидент РФС Виталий Мутко стал первым покупателем в главном билетном центре ФИФА в Москве.Московская полиция задержала мошенников в костюмах талисмана ЧМ-2018Столичная полиция задержала предприимчивых правонарушителей, пытавшихся заработать деньги за совместные фотографии болельщиков с талисманом чемпионата мира 2018 года - волком Забивакой.ФИФА поздравила московский «Спартак» с 95-летиемМеждународная федерация футбола (ФИФА) поздравила московский «Спартак» с 95-летием в своем официальном аккаунте в Twitter.Денис Попов: Нужно, чтобы Черчесову в сборной России никто не мешалБывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился ожиданиями от выступления сборной России на ближайших турнирах.Михаил Дегтярев: Мы сможем на 100% обеспечить порядок на стадионах во время ЧМ-2018Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев рассказал о безопасности на стадионах во время чемпионата мира в 2018 году.Ирек Зиннуров: Казань полностью готова принять Кубок конфедерацийПосол Казани как будущего организатора чемпионата мира – 2018, известный ватерполист и серебряный призер Олимпийских игр Ирек Зиннуров заявил, что город полностью готов принять Кубок конфедераций.ФИФА: Стадион в Петербурге выглядит великолепноФИФА в своем аккаунте в твиттере опубликовала фотографию стадиона «Санкт-Петербург арена».Виталий Мутко: Пока не надо поздравлять «Спартак» с чемпионствомПрезидент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями после матча 23-го тура чемпионата России «Спартак» - «Зенит». Напомним, что «Спартак» победил со счетом 2:1.Артем Федецкий: Играть ли на ЧМ-2018? Давайте сначала попадем тудаЗащитник сборной Украины Артем Федецкий сказал, что пока преждевременно говорить о том, стоит ли команде отказаться от участия в чемпионате мира 2018 года. Напомним, что турнир пройдет в России.Виталий Мутко: Надо пожелать КХЛ, чтобы они правильно подвели итогиВице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал завершившийся розыгрыш Кубка Гагарина.Месси не собирается извиняться за свое поведение в матче со сборной ЧилиЛионель Месси не намерен посещать штаб-квартиру ФИФА в Швейцарии, где будет рассматриваться апелляция на его дисквалификацию, сообщает Cope.Виталий Мутко: Нахождение Исинбаевой во главе наблюдательного совета РУСАДА не должно вызывать вопросовВице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что нахождение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой во главе наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не должно вызывать вопросов.Всеволод Кукушкин: После нынешней перестройки к «Лужникам» не притронутся в ближайшие лет 50Журналист Всеволод Кукушкин поделился своим взглядом на реконструкцию московского стадиона «Лужники».Архитектор Иван Бакушин: Когда боятся все сносить и делать заново, используют термин «реконструкция»Руководитель архитектурного бюро Иван Бакушин поделился своим взглядом на процесс реконструкции стадиона «Лужники».Архитектор Иван Бакушин: Реконструированные «Лужники» заменят Москве «Олимпийский»Руководитель архитектурного бюро Иван Бакушин поделился своим мнением о том, как может использоваться стадион «Лужники» после чемпионата мира по футболу 2018 года.Мутко доволен подготовкой Саранска к чемпионату мира-2018Комиссия во главе с президентом РФС Виталием Мутко проинспектировала подготовку Саранска к чемпионату мира 2018 года.Месси будет присутствовать на рассмотрении своего дела в штаб-квартире ФИФАЛионель Месси посетит штаб-квартиру ФИФА, где 4 мая будет слушаться дело о его дисциплинарном нарушении.Победитель «Дакара» Сергей Карякин стал послом ЧМ-2018Победитель ралли-марафона «Дакар»-2017 в классе квадроциклов Сергей Карякин стал послом Екатеринбурга на чемпионате мира по футболу 2018 года, об этом гонщик сообщил сам.
Футбол
Еременко подал в CAS апелляцию на свою дисквалификацию
Хоккей
Харийс Витолиньш: Дацюк – человек, без которого мы бы не выиграли Кубок Гагарина
Футбол
Илья Геркус: Мы, безусловно, попытаемся сохранить Миранчука в «Локомотиве»
Футбол
Виталий Мутко: Трудности ФИФА в поисках спонсоров не связаны с ЧМ-2018, они испортили свой имидж
все новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ФИФА
ФИФА