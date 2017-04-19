Владимир Ильин: Матч «Урала» с «Зенитом» во многом будет напоминать кубковый

Нападающий «Урала» Владимир Ильин поделился ожиданиями от гостевой встречи с «Зенитом» в 24-м туре чемпионата России.

- Вы сильно удивились, когда «Зенит» проиграл «Спартаку» в Москве?

- Это была встреча двух равных по силе команд, получилась интересная игра, которая могла развернуться в любую сторону. Ведь забей Дзюба в пустые ворота, счет был бы 2:1 в пользу «Зенита», и матч завершился бы иначе. Конечно, для петербургской команды это плохо, но с этим ничего не поделать.

- Не лучший эмоциональный фон соперника пойдет на пользу «Уралу»?

- Я думаю для «Урала» хорошо сыграть с «Зенитом» именно сейчас. Но свои коррективы внесет новый стадион, потому что в каком бы ни был состоянии «Зенит» у них будет дополнительная мотивация. С другой стороны, матч, возможно, во многом будет напоминать кубковый.

Игра начнется в субботу в 14:00 мск.



