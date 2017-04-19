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Кими Райкконен: Процесс адаптации к машине сильно затянулся, но сейчас я ей доволен

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Феррари» Кими Райкконен высказался о своем выступлении на старте сезона.

«Честно говоря, процесс адаптации к машине сильно затянулся. Я должен был адаптироваться сразу, но очевидно, что не вышло. Есть много причин. В Китае, например, не помогла отмена пятничных тренировок. Когда нужно решить некоторые проблемы, важно проводить как можно больше времени на трассе.

Сейчас я очень доволен машиной и считаю, что мы все делаем правильно. По ходу гонки в Бахрейне все было в порядке, но я сам поставил себя в затруднительное положение, провалив первый круг», – приводит Autosport.com.ru слова Райкконена.

Напомним, 37-летний финн дважды финишировал на четвертом месте и один раз – на пятом. После трех этапов Райкконен набрал 34 очка и занимает четвертое место. При этом у его партнера Себастьяна Феттеля в два раза больше очков (68).

Четвертый этап сезона Гран-при России пройдет 28-30 мая в Сочи.

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