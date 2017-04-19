Данил «Dendi» Ишутин: У Virtus.pro есть все шансы на победу на The Kiev Major

Игрок Natus Vincere Данил «Dendi» Ишутин в интервью сайту организации рассказал о тренировках, о последних нововведениях и мете, о седьмом сезоне DreamLeague и о предстоящем The Kiev Major.



«У нас есть определенный режим, которого мы придерживаемся. Несколько дней в неделю мы играем КВ, есть также день на разбор реплеев. И уделяем много времени матчмейкингу. В подробности я не буду вдаваться. Но, судя по профилю, у меня 191 час за 2 недели. Каждый раз работаем над улучшением графика. Стараемся, чтобы буткемпы становились более продуктивными. В день у нас выделяется время на тренировки, просмотр реплеев, матчмейкинг, отдых. Времени, на самом деле, мало, не хватает. Различные совместные мероприятия нужны, это тимбилдинг своего рода.



Самый неприятный нерф — манакост Empower. Конечно, это влияет на игру. Этот герой набрал популярность в профессиональной Dota, и теперь против него намного лучше играет соперник (что чаще всего случается с любыми героями, которые набрали популярность). Героев без контрпиков особо нет. Всем найдётся противодействие. Меня все устраивает, только сложно запоминать все изменения, так как они очень частые и их очень много.



Каждый коллектив [на DreamLeague Season 7] силён. Очень хочется побеждать — абсолютно всё равно, кто соперник! Но для зрителя эти матчи были бы веселыми. Мы очень хотим выигрывать абсолютно все матчи, независимо от их важности. Главное, чтобы хватало времени на подготовку. Его очень мало.

Планирую побывать и посмотреть The Kiev Major. Я думаю, у Virtus.pro есть все шансы на победу».



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