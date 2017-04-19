Илья Геркус: Мы, безусловно, попытаемся сохранить Миранчука в «Локомотиве»

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что клуб постарается удержать полузащитника Алексея Миранчука.

«Это очень талантливый игрок, он должен прибавлять, и это не должно быть связано с переходами. Прекрасно, что на нем эта тема с переходами не сказалась. Мы поддерживаем и будем поддерживать его. Мы, безусловно, попытаемся сохранить его в команде», – приводит «Р-Спорт» слова Геркуса.

Напомним, Миранчук, срок контракта которого истекает в 2017 году, мог перейти в «Рубин» в зимнее трансферное окно, однако клуб не отпустил игрока.

В 22 матчах премьер-лиги нынешнего сезона 21-летний Миранчук забил два гола и сделал шесть голевых передач.