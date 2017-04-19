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Харийс Витолиньш: Дацюк – человек, без которого мы бы не выиграли Кубок Гагарина

Источник:  КХЛКомментарии

Тренер СКА Харийс Витолиньш оценил вклад нападающего Павла Дацюка в успех команды в завершившемся сезоне КХЛ.

- Павел Дацюк - человек, без которого мы бы не выиграли Кубок Гагарина, - считает Витолиньш. - Несмотря на то, что во второй половине плей-офф он не играл, весь чемпионат Дацюк в нужный момент успокаивал команду своей игрой и своим примером, брал на себя ответственность. У него такой огромный опыт! Благодаря ему и Илья Ковальчук сыграл в этом году на таком уровне, много забивал. Что касается речей в раздевалке, то здесь они с Ильей хорошо делили роли, тут Ковальчук больше брал на себя. Ковальчук вообще тот человек, которого не заменить в раздевалке. Он вел за собой и в сезоне, и в плей-офф. Его могут критиковать за то, что не забил сколько-то голов, но это совершенно неважно. Мы всегда оцениваем команду. И если команда победила, значит, капитан сделал все правильно.

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