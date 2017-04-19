Еременко подал в CAS апелляцию на свою дисквалификацию
Полузащитник ЦСКА Роман Еременко подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о его двухлетней дисквалификации.
- Мы получили полный текст решения УЕФА. Жалоба в CAS уже подана, - заявил юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы игрока.
Напомним, хавбек ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко на два года отстранен от всех соревнований в связи с положительным результатом допинг-теста, пройденного после матча группового этапа Лиги чемпионов «Байер» — ЦСКА, который состоялся 14 сентября 2016 года в Германии.
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