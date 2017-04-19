Денис Глушаков: Без поддержки на Кубке конфедерация нам будет сложно
Полузащитник и капитан сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от игры наше сборной на Кубке конфедераций.
– Кубок
конфедераций – это репетиция перед
чемпионатом мира, где мы проверим свои
силы. Без поддержки болельщиков нам
будет сложно. Призываю всех покупать
билеты уже сейчас, потому что всем их
может не хватить! – сказал Глушаков.
Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).
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