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Денис Глушаков: Без поддержки на Кубке конфедерация нам будет сложно

Константин Кринский, Антон Липкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник и капитан сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от игры наше сборной на Кубке конфедераций.

– Кубок конфедераций – это репетиция перед чемпионатом мира, где мы проверим свои силы. Без поддержки болельщиков нам будет сложно. Призываю всех покупать билеты уже сейчас, потому что всем их может не хватить! – сказал Глушаков.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

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