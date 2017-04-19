Жилберто Силва: На Кубке конфедераций России будет сложнее, чем другим

Двукратный обладатель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Жилберто Силва поделился ожиданиями от этого турнира в России.

– Для меня участие каждый раз было важным шагом в карьере. На этот турнире ты можешь прочувствовать атмосферу, которая будет на ЧМ в этой стране через год. Уверен, многие люди получат большое удовольствие. Надеюсь, приедет много болельщиков. Я хочу пожелать удачи сборной России, борьба будет не легкой. России будет сложнее, чем, остальным, потому что Россия не играет отборочных матчей.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня), Португалией (21 июня) и Мексикой (24 июня).