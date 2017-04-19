Виталий Мутко: Россия абсолютно готова к Кубку конфедераций

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал открытие главного билетного центра ФИФА в Москве в преддверии Кубка конфедераций.

– Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедераций. Все четыре города готовы, стадионы построены. Наши города и наши болельщики в предвкушении. Приглашаю всех посетить Россию, фестиваль футбола.

Все, кто приедет в Россию, ощутят гостеприимство России, познают ее культуру и насладятся хорошим футболом. Во всех городах, принимающих КК, мы открываем третий этап продажи билетов – через билетные центры. Приобретайте билеты на Кубок конфедераций!

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня), Португалией (21 июня) и Мексикой (24 июня).