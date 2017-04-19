«Локомотив» планирует выкупить Кверквелию у «Рубина»

Московский «Локомотив» намерен закрепить за собой права на грузинского защитника Соломона Кверквелию.

– Есть мысли выкупить Кверквелию. Ведется ли работа? На такие вопросы нельзя отвечать прямо, это влияет на условия сделки. Что касается Ари, мы очень довольны им. Надеемся, что он будет также продолжать, а о его будущем вы узнаете, – рассказал президент железнодорожников Илья Геркус.

Напомним, «Локомотив» взял Кверквелию в аренду у казанского «Рубина» в прошедшее зимнее трансферное окно.

В данный момент команда Юрия Семина занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.