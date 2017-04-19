Мата, Джонс и Смоллинг не сыграют с «Андерлехтом, Руни может попасть с заявку

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, а также защитники команды Фил Джонс и Крис Смоллинг пропустят ответную встречу 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом», сообщает официальный твиттер манкунианцев.

В свою очередь, нападающий Уэйн Руни может быть включен в заявку на эту игру.

Она пройдет в Англии в четверг. Начало – в 22:05 мск.

Напомним, первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1.