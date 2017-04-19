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Мирабелли назначен спортивным директором «Милана»

Источник:  ФК «Милан»Комментарии

«Милан» официально назначил Массимо Мирабелли на должность спортивного директора.

На прошлой неделе новым владельцем клуба стал китайский консорциум под руководством Ли Йонхонг, который завершил сделку по покупке «Милана» у компании Сильвио Берлускони.

Ранее стало известно, что Ли станет президентом клуба, а Марко Фассоне – исполнительным директором.

«Милан» объявляет о назначении Массимо Мирабелли техническим директором. Также он заступает на пост спортивного директора», – говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Напомним, после 32 туров «Милан» занимает шестое место в серии A, отставая от зоны еврокубков на два очка.

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