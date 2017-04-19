Мирабелли назначен спортивным директором «Милана»
«Милан» официально
назначил Массимо Мирабелли на должность спортивного директора.
На прошлой неделе новым владельцем клуба стал китайский консорциум под руководством Ли Йонхонг, который завершил сделку по покупке «Милана» у компании Сильвио Берлускони.
Ранее стало известно, что Ли станет президентом клуба, а Марко Фассоне – исполнительным директором.
«Милан» объявляет о назначении Массимо Мирабелли техническим директором. Также он заступает на пост спортивного директора», – говорится в заявлении клуба на официальном сайте.
Напомним, после 32 туров «Милан» занимает шестое место в серии A, отставая от зоны еврокубков на два очка.
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