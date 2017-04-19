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Валерий Брагин: У юниорской сборной России хорошие шансы завершить чемпионат мира в призовой тройке

Источник:  RT на русскомКомментарии

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин считает, что у юниорской национальной команды есть хорошие шансы на попадание в тройку призеров мирового первенства. 

- Я в своих командах никогда никого не выделяю. Не хочу этого делать и в сборной нынешнего созыва. Самое главное — качественная командная игра. На подобных турнирах все начинается с плей-офф, поэтому сейчас самый важный матч для нашей команды — четвертьфинал. В этом году у нас очень хорошие шансы оказаться в призовой тройке, — цитирует Брагина RT на русском.

Напомним, в четвертьфинале мирового первенства россияне сыграют с командой Словакии.


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